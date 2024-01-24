РФ утром обстреляла Авдеевку из артиллерии и «Градов»

Оккупанты обстреляли Донетчину: Фото: Вадим Филашкин

Российские войска сегодня утром, 24 января, в очередной раз обстреляли Авдеевку Донецкой области, также есть повреждения в Красногоровке. Всего за минувшие сутки и утро информация о пострадавших гражданских не поступала. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«Утром Авдеевка подверглась обстрелам из артиллерии и «Градов». В Марьинской громаде поврежден дом в Красногоровке», — написал он.





По информации Филашкина, ситуация в регионе следующая:



По уточненной информации, в Селидовской громаде поврежден дом в Цукурино. Кураховская громада обстреляна 7 раз: в зоне поражения Острое, Дачное, Веселый Гай и промзона Курахового. Под огнем окрестности Гродовской громады.





Кроме того, в Лиманской громаде обстреляны Торское, Заречное, Ямполь, Ямполевка и Терны. В Старой Николаевке Ильиновской громаде разрушены 2 дома, повреждены еще 17. Обстреляны окрестности Константиновской громады.



Также В Часовоярской громаде повреждены 4 частных дома и 6 многоэтажек. В Звановке поврежден дом. В Северске 1 дом разрушен, еще 3 повреждены.



Всего за сутки россияне 14 раз обстреляли населенные пункты области. С линии фронта эвакуированы 99 человек, в том числе 26 детей.



Напомним, российские военнослужащие открыли огонь по позициям ВСУ, находясь при этом в жилом квартале на оккупированной территории Донецкой области.