РФ вранці обстріляла Авдіївку з артилерії та «Градів»

Окупанти обстріляли Донеччину: Фото: Вадим Філашкін

Російські війська сьогодні вранці, 24 січня, вкотре обстріляли Авдіївку Донецької області, також є пошкодження у Красногорівці. Усього за минулу добу та ранок інформація про постраждалих цивільних не надходила. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«Вранці Авдіївка зазнала обстрілів з артилерії та «Градів». У Мар'їнській громаді пошкоджено будинок у Красногорівці», — написав він.





За інформацією Філашкіна, ситуація в регіоні така:



За уточненою інформацією, у Селидівській громаді пошкоджено будинок у Цукуриному. Курахівська громада обстріляна 7 разів: в зоні ураження Гостре, Дачне, Веселий Гай та промзона Курахового. Під вогнем околиці Гродівської громади.





Крім того, в Лиманській громаді обстріляні Торське, Зарічне, Ямпіль, Ямполівка і Терни. У Старій Миколаївці Іллінівської громади зруйновано 2 будинки, пошкоджено ще 17. Обстріляні околиці Костянтинівської громади.



Також у Часовоярській громаді пошкоджені 4 приватні будинки і 6 багатоповерхівок. У Званівці пошкоджено будинок. У Сіверську 1 будинок зруйновано, ще 3 пошкоджено.



Загалом за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти області. З лінії фронту евакуйовано 99 осіб, у тому числі 26 дітей.



Нагадаємо, російські військовослужбовці відкрили вогонь за позиціями ЗСУ, перебуваючи при цьому у житловому кварталі на окупованій території Донецької області.