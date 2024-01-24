В захваченном Старобельске проводят интернет только владельцам паспортов РФ

Во временно оккупированном Старобельске Луганской области будут проводить интернет только владельцам паспортов России. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.



«Чтобы жителям Старобельска провести проводной интернет, сначала нужно получить паспорта РФ, а затем – документы на право собственности домовладением российского образца», — написал он.



Также, по его словам Лысогора, в некоторых городах захватчики устанавливают по два-три таксофона.



Напомним, на оккупированной территории Луганской области россияне блокируют местным жителям VPN, чтобы они не имели связи с Украиной. По словам Лысогора, оккупанты на прошлой неделе заблокировали 50 VPN. Так, россияне проверяют мобильные телефоны даже у школьников. Так, проверки с момента оккупации не прекращаются.



«Каждый день враг пытается прекратить любое общение наших граждан с властями государства с родными своими. Только за прошлую неделю заблокировали 50 VPN, которые они обнаруживают также и пытаются противодействовать. В том числе и подавление всех наших ретрансляционных сигналов, которые мы можем передавать», — резюмировал он.