У захопленому Старобільську проводять інтернет лише власникам паспортів РФ

У тимчасово окупованому Старобільську Луганської області проводитимуть інтернет лише власникам паспортів Росії. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



«Щоб жителям Старобільська провести провідний інтернет, спочатку потрібно отримати паспорти РФ, а потім — документи на право власності домоволодінням російського зразка», — написав він.



Також, за його словами Лисогора, у деяких містах загарбники встановлюють по два-три таксофони.



Нагадаємо, на окупованій території Луганської області росіяни блокують місцевим жителям VPN щоб вони не мали зв'язку з Україною. За словами Лисогора, окупанти минулого тижня заблокували 50 VPN. Так, росіяни перевіряють мобільні телефони навіть у школярів. Так, перевірки з моменту окупації не припиняються.



«Щодня ворог намагається припинити будь-яке спілкування наших громадян із владою держави з рідною своєю. Лише за минулий тиждень заблокували 50 VPN, які вони виявляють також та намагаються протидіяти. У тому числі й придушення всіх наших ретрансляційних сигналів, які ми можемо надсилати», — резюмував він.