Словакия поддержит выделение Украине 50 млрд евро со стороны ЕС

Премьер-министры Словакии и Украины встретились в Ужгороде. Фото: Денис Шмыгаль/Telegram

Словакия не будет блокировать выделение 50 млрд евро Украине от ЕС. К такой договоренности, помимо других, пришли глава Кабмина Денис Шмыгаль и его словацкий коллега Роберт Фицо по итогам встречи в Ужгороде. Об этом сообщил сегодня глава Кабмина.

«Только что завершили встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Пришли к согласию по ряду вопросов и имеем конкретные договоренности», — рассказал Шмыгаль.

Глава Кабмина перечислил основные договоренности:

- Словакия поддержит программу Ukraine Facility, которая предусматривает выделение Украине 50 млрд. евро со стороны Европейского Союза;

- правительство Словакии не будет блокировать покупку Украиной оружия и техники у словацкого бизнеса;

- сотрудничество в вопросе поставок со стороны словацкой компании техники для строительства оборонных рубежей;

- полная поддержка евроинтеграционных устремлений Украины со стороны Словакии.

Кроме того, по словам главы украинского правительства, Украина и Словакия продолжат плодотворное сотрудничество ради безопасности и процветания наших стран.

«Благодарны словацкому народу, который помогает Украине и украинцам в эти непростые времена», — констатировал Шмыгаль.

Кроме того, по итогам встречи премьер-министры подписали совместное заявление, которое усилит двусторонние отношения между Украиной и Словакией «на основе взаимного доверия и уважения».