Словаччина підтримає виділення Україні 50 млрд євро з боку ЄС

Прем'єр-міністри Словаччини та України зустрілися в Ужгороді. Фото: Денис Шмигаль/Telegram

Словаччина не блокуватиме виділення 50 млрд євро Україні від ЄС. До такої домовленості, окрім інших, дійшли голова Кабміну Денис Шмигаль та його словацький колега Роберт Фіцо за підсумками зустрічі в Ужгороді. Про це повідомив сьогодні голова Кабміну.

«Щойно завершили зустріч із прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Дійшли згоди щодо низки питань і маємо конкретні домовленості», — розповів Шмигаль.

Глава Кабміну перерахував основні домовленості:

- Словаччина підтримає програму Ukraine Facility, яка передбачає надання Україні 50 млрд євро з боку Європейського Союзу;

- уряд Словаччини не блокуватиме купівлю Україною зброї та техніки у словацького бізнесу;

- співробітництво у питанні постачання з боку словацької компанії техніки для будівництва оборонних рубежів;

- Повна підтримка євроінтеграційних устремлінь України з боку Словаччини.

Крім того, за словами глави українського уряду, Україна та Словаччина продовжать плідну співпрацю задля безпеки та процвітання наших країн.

«Вдячні словацькому народу, який допомагає Україні та українцям у ці непрості часи», — констатував Шмигаль.

Крім того, за підсумками зустрічі прем'єр-міністри підписали спільну заяву, яка посилить двосторонні відносини між Україною та Словаччиною «на основі взаємної довіри та поваги».