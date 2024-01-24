В Донецкой области объявили принудительную эвакуацию детей

В прифронтовых населенных пунктах Марьинской и Очеретинской громад Донецкой области объявлена принудительная эвакуация детей. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



По его словам, такое решение было принято 24 января во время заседания областной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.



«Сегодня мы приняли решение начать ее в отдельных населенных пунктах Марьинской и Очеретинской громад — сейчас там до сих пор находятся 72 ребенка», — отметил он.



Кроме того, Филашкин добавил, что в части прифронтовых громад Волновахского, Покровского, Краматорского и Бахмутского районов принудительная эвакуация продолжается еще с апреля прошлого года.



Напомним, за последние два месяца в Донецкую область вернулось из эвакуации на две тысячи больше жителей, чем эвакуировалось за то же время.