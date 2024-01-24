На Донеччині оголосили примусову евакуацію дітей

У прифронтових населених пунктах Мар'їнської та Очеретинської громад Донецької області оголошено примусову евакуацію дітей. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



За його словами, таке рішення було ухвалено 24 січня під час засідання обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.



«Сьогодні ми прийняли рішення розпочати її в окремих населених пунктах Мар'їнської та Очеретинської громад – зараз там досі перебувають 72 дитини», — зазначив він.



Крім того, Філашкін додав, що у частині прифронтових громад Волноваського, Покровського, Краматорського та Бахмутського районів примусова евакуація триває ще з квітня минулого року.



Нагадаємо, за останні два місяці на Донеччину повернулося з евакуації на дві тисячі більше мешканців, ніж евакуювалося за той же час.