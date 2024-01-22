В Донецкую область возвращается больше людей, чем эвакуируется

За последние два месяца в Донецкую область вернулось из эвакуации на две тысячи больше жителей, чем эвакуировалось за то же время. Об этом заявил начальник отдела оперативно-очередной службы, связи, оповещения и информирования населения департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой областной военный администрация Дмитрий Петлин, передает Укринформ.

Отмечается, что в настоящее время на территории Донецкой области остаются около 524 тысячи человек, и эвакуация продолжается.

«С 26 февраля 2022 года и по настоящее время с территории области эвакуировали около 1 млн 357 тыс. человек. Из них 163 520 детей и около 42 650 человек с инвалидностью. За это время также вернулось около 223 тысяч человек. И эта тенденция в последнее время сохраняется до роста. За последние два месяца где-то на 2 тысячи больше вернулось, чем эвакуировалось», – рассказал чиновник.

Петлин уточнил, что в настоящее время всего на территории области остаются около 524 тысячи человек и эвакуация продолжается.

«Отправляют ежедневно эвакопоездом из города Покровск на Львовское направление, а также каждые восемь дней в город Бердичев Житомирской области, где занимаются и приемом, и размещением, и выдачей помощи. Выплачивается разовая денежная помощь и ежемесячная на проживание», — напомнил он.

Напомним, с 3 января 2024 года стартовал новый этап эвакуации жителей Донецкой области в Житомирскую область.