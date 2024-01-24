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Украина от польского народа получила медицинский вертолет для эвакуации раненых

24 января 2024, 16:34

Украина от польского народа получила медицинский вертолет для эвакуации раненых

Украинские военнослужащие получили еще один вертолет Ми-2 АМ-1, предназначенный для медицинской эвакуации. Его передала соседняя Польша. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

«Предназначенный для медицинской эвакуации вертолет был передан благодаря волонтерской инициативе Zbroimy Ukrainę ― благотворительную кампанию в поддержку украинских Сил безопасности и обороны организовали неравнодушные граждане Польши после начала полномасштабного вторжения России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вертолет оборудован современным медоборудованием, позволяющим оказывать помощь эвакуированным с прифронтовых территорий прямо в воздухе. Борт может транспортировать трех легко- или одного тяжелораненого.

Напомним, Словакия не будет блокировать выделение 50 млрд евро Украине от ЕС. К такой договоренности, помимо других, пришли глава Кабмина Денис Шмыгаль и его словацкий коллега Роберт Фицо по итогам встречи в Ужгороде. 

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