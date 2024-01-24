Україна від польського народу отримала медичний гелікоптер для евакуації поранених

Українські військовослужбовці отримали ще один гелікоптер Мі-2 АМ-1, призначений для медичної евакуації. Його передала сусідня Польща. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки Міністерства оборони України.



«Призначений для медичної евакуації гелікоптер був переданий завдяки волонтерській ініціативі Zbroimy Ukrainę - благодійну кампанію на підтримку українських Сил безпеки та оборони організували небайдужі громадяни Польщі після початку повномасштабного вторгнення Росії», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що гелікоптер обладнаний сучасним медобладнанням, що дозволяє надавати допомогу евакуйованим з прифронтових територій прямо в повітрі. Борт може транспортувати трьох легко-або одного важкопораненого.



Нагадаємо, Словаччина не блокуватиме виділення 50 млрд євро Україні від ЄС. До такої домовленості, окрім інших, дійшли голова Кабміну Денис Шмигаль та його словацький колега Роберт Фіцо за підсумками зустрічі в Ужгороді.