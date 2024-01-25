Крымчанина осудили на 15 лет за войну против Украины в составе ЧВК «Редут»

По материалам, собранных пограничниками, был осужден крымчанин, воевавший против Украины в составе ЧВК «Редут». Об этом сообщила Госпогранслужба.



«На основании доказательств, предоставленных оперативниками Краматорского отряда, боевик оккупантов отправился за решетку», — заявили в Госпогранслужбе.



Отмечается, что житель АР Крым добровольно подписал контракт и вступил в частную военную компанию «Редут», которая подчинена и финансирована РФ.



После прохождения военной подготовки мужчина воевал против Украины у Бахмута, где и был взят в плен военнослужащими Сил обороны Украины.



Суд признал его виновным в государственной измене и приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Ранее ЧВК «Редут» вербовала наемников под видом «добровольцев», в том числе бывших сотрудников «Вагнера».