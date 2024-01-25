Кримчанина засудили на 15 років за війну проти України у складі ПВК «Редут»

За матеріалами, зібраними прикордонниками, було засуджено кримчанина, який воював проти України у складі ПВК «Редут». Про це повідомила Держприкордонслужба.



«На підставі доказів, наданих оперативниками Краматорського загону, бойовик окупантів вирушив за ґрати», - заявили в Держприкордонслужбі.



Зазначається, що мешканець АР Крим добровільно підписав контракт і вступив до приватної військової компанії «Редут», яка підпорядкована та фінансована РФ.



Після проходження військової підготовки чоловік воював проти України у Бахмута, де й був узятий у полон військовослужбовцями Сил оборони України.



Суд визнав його винним у державній зраді та засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Раніше ПВК «Редут» вербувала найманців під виглядом «добровольців», у тому числі колишніх співробітників «Вагнера».