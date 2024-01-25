Алексеево-Дружковка на Донетчине ночью подверглась российскому обстрелу

Последствия обстрела Алексеево-Дружковки в Донецкой области. Фото: Типичная Константиновка/Telegram

Прошлой ночью российские войска обстреляли поселок Алексеево-Дружковка в Донецкой области. Об этом сообщил сегодня телеграм-канал «Типичная Константиновка».

Отмечается, что обстрел произошёл в начале третьего ночи 25 января.

Канал опубликовал фотографии последствий обстрела.

Утром в местных чатах жители сообщали об отсутствии света в некоторых районах поселка.

В утренней сводке Донецкой областной военной администрации сведений о пострадавших в этом населеном пункте нет. Сообщается, что в результате обстрела поселка разрушено три дома, повреждены десять домов и интернат.