Алексеево-Дружковка на Донетчине ночью подверглась российскому обстрелу

Прошлой ночью российские войска обстреляли поселок Алексеево-Дружковка в Донецкой области. Об этом сообщил сегодня телеграм-канал «Типичная Константиновка».
Отмечается, что обстрел произошёл в начале третьего ночи 25 января.
Канал опубликовал фотографии последствий обстрела.
Утром в местных чатах жители сообщали об отсутствии света в некоторых районах поселка.
В утренней сводке Донецкой областной военной администрации сведений о пострадавших в этом населеном пункте нет. Сообщается, что в результате обстрела поселка разрушено три дома, повреждены десять домов и интернат.