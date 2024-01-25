Олексієво-Дружківка на Донеччині вночі зазнала російського обстрілу

Наслідки обстрілу Олексієво-Дружківки на Донеччині. Фото: Типова Костянтинівка / Telegram

Минулої ночі російські війська обстріляли селище Олексієво-Дружківка на Донеччині. Про це повідомив сьогодні телеграм-канал «Типова Костянтинівка».



Зазначається, що обстріл стався на початку третьої години ночі 25 січня.

Вранці у місцевих чатах мешканці повідомляли про відсутність світла у деяких районах селища.

У ранковому зведенні Донецької обласної військової адміністрації відомостей про постраждалих у цьому населеному пункті немає. ДонОВА повідомила, що внаслідок обстрілу селища три будинка зруйновані, десять будинків та інтернат зазнали пошкоджень. Також перебито лінію електропередач.



За даними української влади, удару завдано двома ракетами ЗРК С-300, переробленими під атаки по наземних цілях.



