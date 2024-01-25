Украинское сопротивление определило место разработки ракет и ракетных комплексов в Московской области

Место, где оккупанты разрабатывают ракеты. Фото: АТЕШ

Участники сопротивления украинцев и крымских татар «АТЕШ» разведал корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» в Московской области, россияне разрабатывают ракеты и ракетные комплексы. Об этом «АТЕШ» сообщил в своем телеграм-канале.



«Наши агенты провели внешнюю разведку центрального офиса одного из крупнейшего российского оборонного предприятия: корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" в н.п. Королёв, Московской области. Данная корпорация проектирует и выпускает ракетное вооружение различных классов», — говорится в сообщении.



В частности среди их продукции есть ракеты Х-31, Х-35, Х-38, Х-29 и ракетные комплексы типа «Бастион», «Яхонт», «Рубеж» и др.

Место, где оккупанты разрабатывают ракеты. Фото: АТЕШ

Отмечается, что сопротивление вычислило производственные цеха, амбары с реагентами и техникой.



«Также мы наверняка знаем расположение административного корпуса со всей документацией. Данный военный объект должен быть уничтожен и мы будем над этим работать!», — написали в «АТЕШ».



Ранее агенты сопротивления в Крыму «АТЕШ» в ходе разведки судов в Севастополе обнаружили потопленный пограничный сторожевой корабль проекта 205П «Тарантул».