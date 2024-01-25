Український опір визначив місце розробки ракет та ракетних комплексів у Московській області

Місце, де окупанти розробляють ракети. Фото: АТЕШ

Учасники опору українців та кримських татар «АТЕШ» розвідав корпорацію «Тактичне ракетне озброєння» у Московській області, росіяни розробляють ракети та ракетні комплекси. Про це «АТЕШ» повідомив у своєму телеграм-каналі.



«Наші агенти провели зовнішню розвідку центрального офісу одного з найбільших російських оборонних підприємств: корпорацію "Тактичне ракетне озброєння" в н.п. Корольов, Московська область. Ця корпорація проєктує та випускає ракетне озброєння різних класів», — йдеться у повідомленні.



Зокрема серед їхньої продукції є ракети Х-31, Х-35, Х-38, Х-29 та ракетні комплекси типу «Бастіон», «Яхонт», «Рубіж» та ін.

Місце, де окупанти розробляють ракети. Фото: АТЕШ

Зазначається, що опір вирахував виробничі цехи, місця з реагентами та технікою.



«Також ми, напевно, знаємо розташування адміністративного корпусу з усією документацією. Даний військовий об'єкт має бути знищений і ми над цим працюватимемо!», — написали в «АТЕШ».



Раніше агенти опору в Криму «АТЕШ» у ході розвідки суден у Севастополі виявили притоплений прикордонний сторожовий корабель проєкту 205П «Тарантул».