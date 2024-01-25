С февраля в Ирландии почти в шесть раз уменьшат помощь украинским переселенцам

Начиная с февраля текущего года украинским переселенцам в Ирландии уменьшат денежную помощь почти в шесть раз. Об этом сообщило издание Irish Mirror.

Отмечается, что это коснется всех новоприбывших или тех, кто планирует прибыть в Ирландию.

Вместо 220 евро в неделю, как раньше, переселенцам будут платить всего лишь 38,80 евро.

Соответствующее решение принял Кабинет министров страны, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что нынешний год станет годом изменений для внутренне перемещенных лиц. Большую часть переселенцев лишат ежемесячных выплат на проживание. ВПЛ из оккупированных еще в 2014 году населенных пунктов Донецкой и Луганской областей получают такую помощь уже почти 10 лет. Только размер ее изменялся. Что ждет переселенцев в 2024 году и лишат ли помощи всех — читайте в статье «Новостей Донбасса».