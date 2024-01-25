З лютого в Ірландії майже вшестеро зменшать допомогу українським переселенцям

Починаючи з лютого поточного року, українським переселенцям в Ірландії зменшать грошову допомогу майже в шість разів. Про це повідомляє видання Irish Mirror.

Зазначається, що це стосуватиметься всіх новоприбулих або тих, хто планує прибути до Ірландії.

Замість 220 євро на тиждень, як раніше, переселенцям платитимуть лише 38,80 євро.

Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів країни, йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що цей рік стане роком змін для внутрішньо переміщених осіб. Більшість переселенців позбавлять щомісячних виплат на проживання. ВПО з окупованих ще у 2014 році населених пунктів Донецької та Луганської областей отримують таку допомогу вже майже 10 років. Тільки її розмір змінювався. Що чекає на переселенців у 2024 році і чи позбавлять допомоги всіх — читайте у статті «Новин Донбасу».