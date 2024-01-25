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РФ готовится к масштабному наступлению на Авдеевку: перебросила уже 40 тысяч резервистов

25 января 2024, 13:11

РФ готовится к масштабному наступлению на Авдеевку: перебросила уже 40 тысяч резервистов

Российские оккупанты готовятся к новому масштабному наступлению на Авдеевку Донецкой области. Для этого россияне перекинули на это направление около 40 тысяч резервистов. Об этом сообщил офицер «Легиона Свободы», майор МВД Максим Морозов в эфире телеканала «Эспрессо».

«Враг предпринимает попытки заезда техники, беспилотные летательные аппараты в больших количествах, разведывательные аппараты типа «Орлан», «Зал» и «Ланцеты». Оккупанты ведут подготовительную работу к новой битве. По факту, она уже началась, с применением огромного количества КАБов», — отметил он.

По словам офицера, в штурме Авдеевки принимают участие и заключенные. В частности, «Шторм-Z», «Шторм V». Так, Россия перебросила уже 40 тысяч захватчиков.

«Около 40 тысяч оцениваются резервов, которые собрались для штурма Авдеевки. Также подошел с нуля сформированный танковый пункт оккупантов, где замечены новые танки, которые будут участвовать в штурме Авдеевки. Но Силы обороны готовятся к этому штурму», — резюмировал Морозов.  

Напомним, ситуация на Авдеевском направлении все еще остается сложной, российские оккупанты продолжают атаковать. Кроме того, в город заходила диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). Несмотря на это, украинские военнослужащие не дают прорвать оборону. 

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