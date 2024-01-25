РФ готується до масштабного наступу на Авдіївку: перекинула вже 40 тисяч резервістів

Російські окупанти готуються до нового масштабного наступу на Авдіївку на Донеччині. Для цього росіяни перекинули на цей напрямок близько 40 тисяч резервістів. Про це повідомив офіцер «Легіону Свободи», майор МВС Максим Морозов в ефірі телеканалу «Еспресо».



«Ворог робить спроби заїзду техніки, безпілотні літальні апарати у великих кількостях, розвідувальні апарати типу «Орлан», «Зал» та «Ланцети». Окупанти ведуть підготовчу роботу до нової битви. За фактом, вона вже почалася із застосуванням величезної кількості КАБів», — зазначив він.



За словами офіцера, у штурмі Авдіївки беруть участь і ув'язнені. Зокрема, «Шторм-Z», «Шторм V». Так, Росія перекинула вже 40 тисяч загарбників.



«Близько 40 тисяч оцінюється резервів, які зібралися для штурму Авдіївки. Також підійшов з нуля сформований танковий пункт окупантів, де помічені нові танки, які братимуть участь у штурмі Авдіївки. Але Сили оборони готуються до цього штурму», — резюмував Морозов.



Нагадаємо, ситуація на Авдіївському напрямку все ще залишається складною, російські окупанти продовжують атакувати. Крім того, до міста заходила диверсійно-розвідувальна група (ДРГ). Попри це українські військовослужбовці не дають прорвати оборону.