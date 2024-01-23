Российская ДРГ заходила в Авдеевку: Барабаш рассказал о ситуации в городе

Ситуация на Авдеевском направлении все еще остается сложной, российские оккупанты продолжают атаковать. Кроме того, в город заходила диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). Несмотря на это, украинские военнослужащие не дают прорвать оборону. Об этом сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации в эфире телеканала «Эспрессо».



«Ситуация неизменна, в последние дни враг очень активно действует на Авдеевском направлении. Действительно, было немного тревожно. Враг давит на всей линии обороны вокруг города. Россияне бьют по позициям вокруг города и по громаде из всего, что у них есть. Сложно», — отметил он.



Барабаш уточнил, что ситуация в самом городе сложная. Более того, в Авдеевку заходили ДРГ.



«Очень много сил враг бросает в направлении «Царской охоты», там уже ничего не осталось, и уже сплошная равнина. В свое время там был небольшой лес, его тоже уже нет. В последние дни много писали об улицах. Да, заходили ДРГ, но все контролируемо. Такого нет, и не было, что якобы враг гуляет по Авдеевке. Уверен, что такого и не будет», — резюмировал начальник ГВА.



Напомним, украинские военные 11 января уничтожили несколько единиц техники и российских военных. За сутки по Авдеевской громаде произошло 52 массированных обстрела и 12 авиабомбовых ударов. В общей сложности, оккупанты с начала 2024 года применили по городу 154 авиабомбы.