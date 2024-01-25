Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

В России Игоря Гиркина приговорили к четырем годам колонии

25 января 2024, 13:45

В России Игоря Гиркина приговорили к четырем годам колонии

Игоря Гиркина (Стрелкова) в России приговорили к 4 годам колонии. Фото: Baza Игоря Гиркина (Стрелкова) в России приговорили к 4 годам колонии. Фото: Baza

Игоря Гиркина (Стрелкова) приговорили к 4 годам колонии общего режима. «Служу Отечеству», — так отреагировал на приговор сам Гиркин. Об этом сегодня сообщило российское издание Baza.

Отмечается, что Гиркина (Стрелкова) задержали в июле 2023 года. Его обвинили по части 2 статьи 280 УК («Публичные призывы к экстремизму с использованием интернета»). Основаниями для возбуждения дела стали две публикации Стрелкова в телеграм-канале: в первом посте он допускал возможную сдачу Крыма, а также прокомментировал невыплаты военным фразой «Граждане, так ведь за это расстреливать мало». Позже адвокат Стрелкова уточнил, что экспертиза признала лишь один пост экстремистским, — по нему и было предъявлено окончательное обвинение. Сам обвиняемый отказывался признавать вину.

Игорь Гиркин (Стрелков) стал известен в 2014 году после событий на Донбассе. С 16 мая по 14 августа 2014 года он занимал пост «министра обороны ДНР». В интервью газете «Завтра» Стрелков заявил, что именно он «нажал спусковой крючок войны». 

В ноябре 2022 года суд в Гааге признал Гиркина одним из виновников крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области летом 2014 года. Его заочно приговорили к пожизненному заключению. В интервью «Базе» Игорь Гиркин говорил, что в случае вынесения обвинительного приговора у него не остаётся места на Земле, где он бы признавался законопослушным гражданином.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Другое
Россия Приговор Игорь Гиркин

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:48
В украинской разведке допускают, что на борту упавшего Ил-76 могли быть и люди, и ракеты
14:25
Операция войск РФ в Авдеевке: ДРГ зашла к «Царской охоте» по трубе
11:20
В оккупированном Мариуполе закрывают пункты выдачи гуманитарной помощи
09:54
Алексеево-Дружковка на Донетчине ночью подверглась российскому обстрелу
09:14
Нанесен удар по военному полигону под оккупированным Иловайском — СМИ
08:20
Ночью оккупанты атаковали Украину ударными дронами и ракетами С-300
08:00
Появились фото последствий ночных ударов по Одессе
23:43
Донецк, Луганск и не только: Главные события 24 января
22:54
Часть оккупированной Макеевки остается без света
14:05
В захваченном Старобельске проводят интернет только владельцам паспортов РФ
13:27
На обломке атаковавшей Украину ракеты обнаружили надпись по-корейски
12:45
В Мариуполе сейчас проживает вдвое меньше людей, чем до оккупации
11:59
Аналитики ISW рассказали о главной цели последней массированной атаки РФ
09:40
Подтопление поселков на Луганщине: ситуация может ухудшиться
09:35
Войска РФ стреляли из жилого квартала на Донбассе, используя гражданскую автовышку
08:50
В Донецке без отопления остались 724 дома
23:20
Жители оккупированной Макеевки жалуются на бродячих собак
23:01
Донецк, Луганск и не только: Главные события 23 января
21:30
«ДНР» назвала количество погибших и раненых человек за день
20:55
В Донецке и Макеевке все еще остаются проблемы с теплом и светом: отключены котельные и ТЭС
все новости
15:58
В России заявили, что не откажутся от обмена пленными с Украиной
15:52
В Донецкой области похоронили трех полицейских
15:40
Каждая десятая компания в Польше в прошлом году основана украинцами — СМИ
14:59
Дарью Трепову приговорили к 27 годам колонии по делу о гибели пропагандиста Владлена Татарского
14:48
В украинской разведке допускают, что на борту упавшего Ил-76 могли быть и люди, и ракеты
14:25
Операция войск РФ в Авдеевке: ДРГ зашла к «Царской охоте» по трубе
13:59
Оккупанты используют химическое оружие, а также новый вид гранат с ядовитыми веществами
13:45
В России Игоря Гиркина приговорили к четырем годам колонии
13:24
Андрей Шевченко возглавил Украинскую ассоциацию футбола
13:11
РФ готовится к масштабному наступлению на Авдеевку: перебросила уже 40 тысяч резервистов
12:59
Украина может продлить транзит российского газа в ЕС и после 2024 года — Bloomberg
12:30
Из-за постоянных обстрелов РФ спасателям пришлось обеспечить водой пять населенных пунктов Донбасса
12:21
Армия РФ за сутки совершила восемь атак в районе Авдеевки: двое людей пострадали
11:59
Из-за непогоды в трех областях Украины обесточены 45 населенных пунктов
11:20
«Белые ангелы» эвакуировали из Авдеевки супругов с двумя овчарками
11:20
В оккупированном Мариуполе закрывают пункты выдачи гуманитарной помощи
11:20
С февраля в Ирландии почти в шесть раз уменьшат помощь украинским переселенцам
10:33
Комитет Сената США одобрил законопроект о передаче Украине замороженных активов РФ
10:15
Украинское сопротивление определило место разработки ракет и ракетных комплексов в Московской области
09:54
Алексеево-Дружковка на Донетчине ночью подверглась российскому обстрелу
все новости
ВИДЕО
Оккупанты РФ прошли по трубе. Фото: Telegram Операция войск РФ в Авдеевке: ДРГ зашла к «Царской охоте» по трубе
25 января, 14:25
Эвакуация из Авдеевки. Фото: кадр из видео «Белые ангелы» эвакуировали из Авдеевки супругов с двумя овчарками
25 января, 11:20
Последствия обстрела Алексеево-Дружковки в Донецкой области. Фото: Типичная Константиновка / Telegram Алексеево-Дружковка на Донетчине ночью подверглась российскому обстрелу
25 января, 09:54
В российском Туапсе видели БПЛА: произошел пожар на НПЗ В российском Туапсе видели БПЛА: произошел пожар на НПЗ
25 января, 00:17
РФ нанесла удар по херсонской больнице. Фото: кадр из видео Сотрудники херсонской больницы попали под обстрел: есть раненые
24 января, 16:05
Спасатели продолжают работы в Харькове. Фото: ГСЧС Спасатели возобновили работы в разрушенной пятиэтажке Харькова
24 января, 14:20
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама