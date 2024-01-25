В России Игоря Гиркина приговорили к четырем годам колонии

Игоря Гиркина (Стрелкова) в России приговорили к 4 годам колонии. Фото: Baza

Игоря Гиркина (Стрелкова) приговорили к 4 годам колонии общего режима. «Служу Отечеству», — так отреагировал на приговор сам Гиркин. Об этом сегодня сообщило российское издание Baza.

Отмечается, что Гиркина (Стрелкова) задержали в июле 2023 года. Его обвинили по части 2 статьи 280 УК («Публичные призывы к экстремизму с использованием интернета»). Основаниями для возбуждения дела стали две публикации Стрелкова в телеграм-канале: в первом посте он допускал возможную сдачу Крыма, а также прокомментировал невыплаты военным фразой «Граждане, так ведь за это расстреливать мало». Позже адвокат Стрелкова уточнил, что экспертиза признала лишь один пост экстремистским, — по нему и было предъявлено окончательное обвинение. Сам обвиняемый отказывался признавать вину.

Игорь Гиркин (Стрелков) стал известен в 2014 году после событий на Донбассе. С 16 мая по 14 августа 2014 года он занимал пост «министра обороны ДНР». В интервью газете «Завтра» Стрелков заявил, что именно он «нажал спусковой крючок войны».

В ноябре 2022 года суд в Гааге признал Гиркина одним из виновников крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области летом 2014 года. Его заочно приговорили к пожизненному заключению. В интервью «Базе» Игорь Гиркин говорил, что в случае вынесения обвинительного приговора у него не остаётся места на Земле, где он бы признавался законопослушным гражданином.