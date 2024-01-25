У Росії Ігоря Гіркіна засудили до чотирьох років колонії

Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) у Росії засудили до 4 років колонії. Фото: Baza

Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) засудили до 4 років колонії загального режиму. «Служу Батьківщині», — так відреагував на вирок сам Гіркін. Про це повідомило російське видання Baza.

Зазначається, що Гіркіна (Стрєлкова) затримали у липні 2023 року. Його звинуватили в частині 2 статті 280 КК («Публічні заклики до екстремізму з використанням інтернету»). Підставами для порушення справи стали дві публікації Стрєлкова у телеграм-каналі: у першому посту він допускав можливу здачу Криму, а також прокоментував невиплати військовим фразою «Громадяни, адже за це розстрілювати мало». Пізніше адвокат Стрєлкова уточнив, що експертиза визнала лише одну посаду екстремістською, — за ним і висунули остаточне звинувачення. Сам обвинувачений відмовлявся визнавати провину.

Ігор Гіркін (Стрєлков) став відомим у 2014 році після подій на Донбасі. З 16 травня по 14 серпня 2014 року він обіймав посаду «міністра оборони ДНР». В інтерв'ю газеті «Завтра» Стрєлков заявив, що саме він «натиснув спусковий гачок війни».

У листопаді 2022 року суд у Гаазі визнав Гіркіна одним із винуватців краху малайзійського Boeing 777 у Донецькій області влітку 2014 року. Його заочно засудили до довічного ув'язнення. В інтерв'ю «Базі» Ігор Гіркін говорив, що у разі винесення обвинувального вироку у нього не залишається місця на Землі, де він визнавався б законослухняним громадянином.