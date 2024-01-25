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В украинской разведке допускают, что на борту упавшего Ил-76 могли быть и люди, и ракеты

25 января 2024, 14:48

В украинской разведке допускают, что на борту упавшего Ил-76 могли быть и люди, и ракеты

На борту упавшего под Белгородом военно-транспортного самолета Ил-76 могли быть и ракеты, и люди. ГУР не исключает, что украинских пленных могли использовать в качестве живого щита для транспортировки боекомплекта. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире «Радио Свобода».

Он отметил, что ранее во время обменов также использовался авиатранспорт для транспортировки украинских пленных, в частности, во время последнего большого обмена. По словам Юсова, тогда Россия сообщила об использовании самолета и запросила режим тишины.

В этот раз РФ, как отметил разведчик, не делала ни письменных, ни устных запросов по авиации. Он отметил, что на борту Ил-76 могли быть и ракеты для ЗРК С-300, и люди.

«На борту могли быть как ракеты для комплекса С-300, так и одновременно ракеты и люди. Речь идет о большом военном самолете. Он был загружен лишь на треть, исходя из их слов. Был ли смысл использовать именно этот борт? Также параллельно одновременно с ним были и другие самолеты — это АН-26 и АН-72 в пространстве рядом с ИЛом. Много обстоятельств, требующих расследования и максимального изучения», — сказал Юсов.

Он подчеркнул, что государство, которое содержит пленных, должно обеспечивать безопасность, в том числе и при транспортировке. Представитель ГУР добавил, что Украина условия выполнила.

«Мы можем предположить любые сценарии, включая сознательную провокацию, также с использованием украинских военнопленных фактически как живого щита для транспортировки БК и вооружения для ракетных комплексов, уничтожающих украинские города», — подчеркнул Юсов.

Представитель ГУР также заявил, что украинская разведка выяснила после аварии Ил-76, что на борту самолета должны были лететь российские чиновники. В последний момент ФСБ запретило им садиться на борт.

«На борту действительно должны были находиться несколько VIP-ов официальных от военно-политического представительства государства-агрессора. Их фамилии известны и будут названы, материалы будут предоставлены в рамках международного расследования. Но в последний момент ФСБ фактически приказало им не садиться на этот борт и воспользоваться другими видами транспорта. Эта информация была уже выяснена после того, как событие произошло», — сказал Юсов.

Он добавил, что российским МЧСовцам не разрешили работать на месте аварии. По его словам, в местный морг в Белгороде доставили только пять тел.

Он не исключает, что Россия могла сама сбить этот самолет. Одна из версий — российские силы ПВО могли воспринять как цель украинский разведывательный БПЛА, но ошиблись и сбили свой самолет. Разведчик добавил, что Ил-76 — это военный самолет, следовательно в нем не должно было быть пленных.

При этом он не комментировал списки украинских пленных, которые якобы были на борту и которые публиковали россияне. Юсов подчеркнул, что это не были сообщения официальных лиц или органов, которые должны отвечать за обращение с военнопленными.

Напомним, вчера, 24 января, в Корочанском районе Белгородской области упал российский военно-транспортный самолет Ил-76. При этом в России утверждают, что якобы в самолете находились 65 пленных украинских военных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Россияне обвиняют Украину в сбивании самолета.

В ГУР Минобороны подтвердили, что вчера действительно должен был состояться обмен. Но заявление о том, что в самолете находились украинские военнопленные, в разведке не подтверждают.

Президент Украины Владимир Зеленский позже заявил, что россияне играют с жизнями украинских пленных. Он призвал провести международное расследование.

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