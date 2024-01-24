Зеленский — о крушении Ил-76: Россияне играют с жизнями украинских пленных

Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении прокомментировал крушение самолета Ил-76 в Белгородской области РФ, на борту которого, как утверждают российские власти, находились 65 украинских военнопленных.



Зеленский сообщил, что что вызвал министра обороны Рустема Умерова, главкома ВСУ Валерия Залужного, начальника Генштаба Сергея Шапталу, главу ГУР Кирилла Буданова и начальника СБУ Василия Малюка - они доложили о ситуации с самолетом и обменом. «Очевидно, что россияне играют с жизнями украинских пленных, с чувствами родственников и с эмоциями нашего общества», — подчеркнул президент.



Зеленский добавил, что необходимо установить «все четкие факты». «Насколько это возможно, учитывая, что падение самолета произошло на российской территории — вне нашего контроля», — добавил он.



«"Факты" — это главное слово сейчас. Выслушал Главкома и Генштаб о применении Воздушных сил. ГУР занимается выяснением судьбы всех пленных. Служба безопасности Украины расследует все обстоятельства», — рассказал президент.



Зеленский сообщил, что дал поручение министру иностранных дел информировать партнеров о наличии имеющихся данных у Украины. «Наше государство будет настаивать на международном расследовании», — добавил он.