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В українській розвідці припускають, що на борту Іл-76, що впав, могли бути і люди, і ракети

25 січня 2024, 14:48

В українській розвідці припускають, що на борту Іл-76, що впав, могли бути і люди, і ракети

На борту військово-транспортного літака Іл-76, що впав під Білгородом, могли бути і ракети, і люди. ГУР не виключає, що українських полонених могли використовувати як живий щит для транспортування боєкомплекту. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі Радіо Свобода.

Він зазначив, що раніше під час обмінів також використовувався авіатранспорт для транспортування українських полонених, зокрема під час останнього великого обміну. За словами Юсова, тоді Росія повідомила про використання літака та запросила режим тиші.

Цього разу РФ, як зазначив розвідник, не робила ані письмових, ані усних запитів щодо авіації. Він зазначив, що на борту Іл-76 могли бути і ракети для ЗРК С-300, і люди.

«На борту могли бути як ракети для комплексу С-300, так і водночас ракети та люди. Йдеться про великий військовий літак. Він був завантажений лише на третину, виходячи з їхніх слів. Чи був сенс використати саме цей борт? Також паралельно одночасно з ним були й інші літаки – це АН-26 та АН-72 у просторі поряд з ІЛом. Багато обставин, які потребують розслідування та максимального вивчення», — сказав Юсов.

Він наголосив, що держава, яка утримує полонених, повинна забезпечувати їхню безпеку, у тому числі і під час транспортування. Представник ГУР додав, що Україна виконала умови.

«Ми можемо припустити будь-які сценарії, включаючи свідому провокацію, також із використанням українських військовополонених фактично як живого щита для транспортування БК та озброєння для ракетних комплексів, що знищують українські міста», — наголосив Юсов.

Представник ГУР також заявив, що українська розвідка з'ясувала після аварії Іл-76, що на борту літака мали летіти російські урядовці. В останній момент ФСБ заборонило їм сідати на борт.

«На борту справді мали знаходитися кілька VIP-ів офіційних від військово-політичного представництва держави-агресора. Їхні прізвища відомі та будуть названі, матеріали будуть надані в рамках міжнародного розслідування. Але в останній момент ФСБ фактично наказало їм не сідати на цей борт та скористатися іншими видами транспорту. Ця інформація була вже з'ясована після того, як подія сталася», — сказав Юсов.

Він додав, що російським МНСівцям не дозволили працювати на місці аварії. За його словами, до місцевого моргу у Білгороді доставили лише п'ять тіл.

Він не виключає, що Росія могла сама збити цей літак. Одна з версій — російські сили ППО могли сприйняти як ціль український розвідувальний БПЛА, але помилилися і збили свій літак. Розвідник додав, що Іл-76 — це військовий літак, отже, в ньому не мало бути полонених.

При цьому він не коментував списки українських полонених, які буцімто були на борту і які публікували росіяни. Юсов наголосив, що це не були повідомлення офіційних осіб чи органів, які мають відповідати за поводження з військовополоненими.

Нагадаємо, вчора, 24 січня, у Корочанському районі Білгородської області впав російський військово-транспортний літак Іл-76. При цьому в Росії стверджують, що нібито в літаку перебували 65 полонених українських військових, шість членів екіпажу та троє супроводжуючих. Росіяни звинувачують Україну у збиванні літака.

У ГУР Міноборони підтвердили, що вчора справді мав відбутися обмін. Але заяву про те, що у літаку перебували українські військовополонені, у розвідці не підтверджують.

Президент України Володимир Зеленський пізніше заявив , що росіяни грають із життями українських полонених. Він закликав провести міжнародне розслідування.

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