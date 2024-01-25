Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Дарью Трепову приговорили к 27 годам колонии по делу о гибели пропагандиста Владлена Татарского

25 января 2024, 14:59

Дарью Трепову приговорили к 27 годам колонии по делу о гибели пропагандиста Владлена Татарского

Дарью Трепову приговорили к 27 годам колонии по делу о гибели «военкора» Владлена Татарского. Фото: Александра Астахова Дарью Трепову приговорили к 27 годам колонии по делу о гибели «военкора» Владлена Татарского. Фото: Александра Астахова

Суд приговорил Дарью Трепову к 27 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. 26-летняя девушка обвиняется в теракте, в результате которого погиб пропагандистский блогер Владлен Татарский в петербургском кафе. Об этом сообщают российские СМИ.

Трепову обвинили в совершении теракта (ч. 3 ст. 205 УК РФ), незаконном обороте взрывных устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ) и подделке документов (ч. 4 ст. 327 УК РФ). Максимальный срок по этим статьям в совокупности составляет 30 лет лишения свободы, а прокурор просил суд приговорить девушку к 28 годам.

Суд признал Трепову виновной по всем трем статьям. Кроме того, суд постановил взыскать с нее 16 495 000 рублей по гражданским искам.

Напомним, в Санкт-Петербурге вечером 2 апреля произошел взрыв в кафе, в котором проводил «творческий вечер» Владлен Татарский. В результате взрыва он погиб на месте. После взрыва российские органы заподозрили Дарью Трепову. Следствие считает, что она принесла в кафе коробку с бюстом Татарского, в которое было встроено взрывное устройство. На следующий день Дарью Трепову задержали. Басманный суд Москвы ее арестовал.

ФСБ РФ утверждает, что убийство Владлена Татарского совместно с Дарьей Треповой готовил гражданин Украины Юрий Денисов.

Также МВД РФ объявило в розыск публициста Романа Попкова, которого связывают с убийством пропагандистского блогера Владлена Татарского.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Люди
Дарья Трепова
Места
Санкт-Петербург

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
14:48
В украинской разведке допускают, что на борту упавшего Ил-76 могли быть и люди, и ракеты
14:25
Операция войск РФ в Авдеевке: ДРГ зашла к «Царской охоте» по трубе
11:20
В оккупированном Мариуполе закрывают пункты выдачи гуманитарной помощи
09:54
Алексеево-Дружковка на Донетчине ночью подверглась российскому обстрелу
09:14
Нанесен удар по военному полигону под оккупированным Иловайском — СМИ
08:20
Ночью оккупанты атаковали Украину ударными дронами и ракетами С-300
08:00
Появились фото последствий ночных ударов по Одессе
23:43
Донецк, Луганск и не только: Главные события 24 января
22:54
Часть оккупированной Макеевки остается без света
14:05
В захваченном Старобельске проводят интернет только владельцам паспортов РФ
13:27
На обломке атаковавшей Украину ракеты обнаружили надпись по-корейски
12:45
В Мариуполе сейчас проживает вдвое меньше людей, чем до оккупации
11:59
Аналитики ISW рассказали о главной цели последней массированной атаки РФ
09:40
Подтопление поселков на Луганщине: ситуация может ухудшиться
09:35
Войска РФ стреляли из жилого квартала на Донбассе, используя гражданскую автовышку
08:50
В Донецке без отопления остались 724 дома
23:20
Жители оккупированной Макеевки жалуются на бродячих собак
23:01
Донецк, Луганск и не только: Главные события 23 января
21:30
«ДНР» назвала количество погибших и раненых человек за день
20:55
В Донецке и Макеевке все еще остаются проблемы с теплом и светом: отключены котельные и ТЭС
все новости
15:58
В России заявили, что не откажутся от обмена пленными с Украиной
15:52
В Донецкой области похоронили трех полицейских
15:40
Каждая десятая компания в Польше в прошлом году основана украинцами — СМИ
14:59
Дарью Трепову приговорили к 27 годам колонии по делу о гибели пропагандиста Владлена Татарского
14:48
В украинской разведке допускают, что на борту упавшего Ил-76 могли быть и люди, и ракеты
14:25
Операция войск РФ в Авдеевке: ДРГ зашла к «Царской охоте» по трубе
13:59
Оккупанты используют химическое оружие, а также новый вид гранат с ядовитыми веществами
13:45
В России Игоря Гиркина приговорили к четырем годам колонии
13:24
Андрей Шевченко возглавил Украинскую ассоциацию футбола
13:11
РФ готовится к масштабному наступлению на Авдеевку: перебросила уже 40 тысяч резервистов
12:59
Украина может продлить транзит российского газа в ЕС и после 2024 года — Bloomberg
12:30
Из-за постоянных обстрелов РФ спасателям пришлось обеспечить водой пять населенных пунктов Донбасса
12:21
Армия РФ за сутки совершила восемь атак в районе Авдеевки: двое людей пострадали
11:59
Из-за непогоды в трех областях Украины обесточены 45 населенных пунктов
11:20
«Белые ангелы» эвакуировали из Авдеевки супругов с двумя овчарками
11:20
В оккупированном Мариуполе закрывают пункты выдачи гуманитарной помощи
11:20
С февраля в Ирландии почти в шесть раз уменьшат помощь украинским переселенцам
10:33
Комитет Сената США одобрил законопроект о передаче Украине замороженных активов РФ
10:15
Украинское сопротивление определило место разработки ракет и ракетных комплексов в Московской области
09:54
Алексеево-Дружковка на Донетчине ночью подверглась российскому обстрелу
все новости
ВИДЕО
Оккупанты РФ прошли по трубе. Фото: Telegram Операция войск РФ в Авдеевке: ДРГ зашла к «Царской охоте» по трубе
25 января, 14:25
Эвакуация из Авдеевки. Фото: кадр из видео «Белые ангелы» эвакуировали из Авдеевки супругов с двумя овчарками
25 января, 11:20
Последствия обстрела Алексеево-Дружковки в Донецкой области. Фото: Типичная Константиновка / Telegram Алексеево-Дружковка на Донетчине ночью подверглась российскому обстрелу
25 января, 09:54
В российском Туапсе видели БПЛА: произошел пожар на НПЗ В российском Туапсе видели БПЛА: произошел пожар на НПЗ
25 января, 00:17
РФ нанесла удар по херсонской больнице. Фото: кадр из видео Сотрудники херсонской больницы попали под обстрел: есть раненые
24 января, 16:05
Спасатели продолжают работы в Харькове. Фото: ГСЧС Спасатели возобновили работы в разрушенной пятиэтажке Харькова
24 января, 14:20

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама