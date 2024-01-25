Дарью Трепову приговорили к 27 годам колонии по делу о гибели пропагандиста Владлена Татарского

Дарью Трепову приговорили к 27 годам колонии по делу о гибели «военкора» Владлена Татарского. Фото: Александра Астахова

Суд приговорил Дарью Трепову к 27 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. 26-летняя девушка обвиняется в теракте, в результате которого погиб пропагандистский блогер Владлен Татарский в петербургском кафе. Об этом сообщают российские СМИ.



Трепову обвинили в совершении теракта (ч. 3 ст. 205 УК РФ), незаконном обороте взрывных устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ) и подделке документов (ч. 4 ст. 327 УК РФ). Максимальный срок по этим статьям в совокупности составляет 30 лет лишения свободы, а прокурор просил суд приговорить девушку к 28 годам.



Суд признал Трепову виновной по всем трем статьям. Кроме того, суд постановил взыскать с нее 16 495 000 рублей по гражданским искам.



Напомним, в Санкт-Петербурге вечером 2 апреля произошел взрыв в кафе, в котором проводил «творческий вечер» Владлен Татарский. В результате взрыва он погиб на месте. После взрыва российские органы заподозрили Дарью Трепову. Следствие считает, что она принесла в кафе коробку с бюстом Татарского, в которое было встроено взрывное устройство. На следующий день Дарью Трепову задержали. Басманный суд Москвы ее арестовал.



ФСБ РФ утверждает, что убийство Владлена Татарского совместно с Дарьей Треповой готовил гражданин Украины Юрий Денисов.



Также МВД РФ объявило в розыск публициста Романа Попкова, которого связывают с убийством пропагандистского блогера Владлена Татарского.