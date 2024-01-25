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Дар'ю Трепову засудили до 27 років колонії у справі про загибель пропагандиста Владлена Татарського

25 січня 2024, 14:59

Дар'ю Трепову засудили до 27 років колонії у справі про загибель пропагандиста Владлена Татарського

Дар'ю Трепову засудили до 27 років колонії у справі про загибель «військора» Владлена Татарського. Фото: Олександра Астахова Дар'ю Трепову засудили до 27 років колонії у справі про загибель «військора» Владлена Татарського. Фото: Олександра Астахова

Суд засудив Дар'ю Трепову до 27 років у виправній колонії загального режиму. 26-річну дівчину звинувачують у теракті, внаслідок якого загинув пропагандистський блогер Владлен Татарський у петербурзькому кафе. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Трепову звинуватили у скоєнні теракту (ч. 3 ст. 205 КК РФ), незаконному обігу вибухових пристроїв (ч. 4 ст. 222.1 КК РФ) та підробці документів (ч. 4 ст. 327 КК РФ). Максимальний термін за цими статтями в сукупності становить 30 років позбавлення волі, а прокурор просив суд засудити дівчину на 28 років.

Суд визнав Трепову винною за всіма трьома статтями. Крім того, суд ухвалив стягнути з неї 16,495 млн рублів за цивільними позовами.

Нагадаємо, у Санкт-Петербурзі ввечері 2 квітня стався вибух у кафе, в якому проводив творчий вечір Владлен Татарський. Внаслідок вибуху він загинув на місці. Після вибуху російські органи запідозрили Дар'ю Трепову. Слідство вважає, що вона принесла в кафе коробку з бюстом Татарського, в який було вбудовано вибуховий пристрій. Наступного дня Дар'ю Трепову затримали. Басманний суд Москви її заарештував.

ФСБ РФ стверджує, що вбивство Владлена Татарського спільно з Дар'єю Треповою готував громадянин України Юрій Денисов.

Також МВС РФ оголосило у розшук публіциста Романа Попкова, якого пов'язують із вбивством пропагандистського блогера Владлена Татарського.

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Люди
Дар'я Трепова
Місця
Санкт-Петербург

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