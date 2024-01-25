В России заявили, что не откажутся от обмена пленными с Украиной

Председатель комитета Государственной думы по обороне РФ Андрей Картаполов заявил, что обмены военнопленными с Украиной будут продолжаться, несмотря на падение самолета Ил-76 на территории Белгородской области. Об этом сообщило российское агентство «Интерфакс».

«Мы не можем бросить наших ребят и поэтому будем разговаривать хоть с чертом, будем работать хоть с нечистым, но нам надо наших ребят вытаскивать, у нас нет другого выхода», — сказал Картаполов журналистам в четверг, 25 января.

Кроме того, по словам председателя комитета Госдумы по обороне, Россия будет «разговаривать с учетом всех реалий, всех событий» и пониманием того, с кем они «имеют дело».

Накануне, 24 января, Картаполов заявил корреспонденту телеграм-канала Shot, что об обмене пленными с Украиной после падения самолета Ил-76 «речи быть не может». Кроме того, он обвинил Украину в авиакатастрофе, указав, что самолет был сбит тремя ракетами, выпущенными либо ЗРК Patriot, либо ЗРК IRIS-T.

Напомним, военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ 24 января упал на территории Белгородской области. Российские СМИ утверждали, что на борту якобы находились украинские военнопленные, которых перевозили именно в регион для обмена.