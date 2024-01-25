У Росії заявили, що не відмовляться від обміну полоненими з Україною

Голова комітету Державної думи з оборони РФ Андрій Картаполов заявив, що обміни військовополоненими з Україною продовжуватимуться, незважаючи на падіння літака Іл-76 на території Білгородської області. Про це повідомило російське агентство "Інтерфакс".

«Ми не можемо кинути наших хлопців і тому розмовлятимемо хоч із чортом, працюватимемо хоч із нечистим, але нам треба наших хлопців витягувати, у нас немає іншого виходу», — сказав Картаполов журналістам у четвер, 25 січня.

Крім того, за словами голови комітету Держдуми з оборони, Росія «розмовлятиме з урахуванням усіх реалій, усіх подій» та розумінням того, з ким вони «мають справу».

Напередодні, 24 січня, Картаполов заявив кореспондентові телеграм-каналу Shot, що про обмін полоненими з Україною після падіння літака Іл-76 «не може бути мови». Крім того, він звинуватив Україну в авіакатастрофі, вказавши, що літак був збитий трьома ракетами, які випустили або ЗРК Patriot, або ЗРК IRIS-T.

Нагадаємо, військово-транспортний літак Іл-76 ВКС РФ 24 січня впав на території Білгородської області. Російські ЗМІ стверджували, що на борту нібито були українські військовополонені, яких перевозили саме в регіон для обміну.