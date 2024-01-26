Шесть человек ранены в Мирнограде в результате российского обстрела

За прошедшие сутки, 25 января, россияне в очередной раз обстреляли мирных жителей Донецкой области, ранив при этом шесть человек в Мирнограде. Об этом говорится в отчете Донецкой ОВА.



«Ситуация в громаде полностью контролируется Мирноградской городской военной администрацией», — уточнили в городской военной администрации.



Отмечается, что критически важна инфраструктура и все службы города работают в усиленном режиме. Обеспечена работа больниц, социальных учреждений.



По словам чиновников Мирноградской ГВА, пункты несокрушимости, расположенные в городе, работают круглосуточно.



Общее количество жертв россиян в Донецкой области без учета Мариуполя и Волновахи на сегодняшний день составило 1839 человек убитыми и 4510 — ранеными.



Ранее оккупационная армия в очередной раз обстреляла жилые кварталы Донецкой области, убив двух жителей Донбасса — в Горняке.