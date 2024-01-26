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Шістьох людей поранено у Мирнограді внаслідок російського обстрілу

26 січня 2024, 08:32

Шістьох людей поранено у Мирнограді внаслідок російського обстрілу

Минулої доби, 25 січня, росіяни вкотре обстріляли мирних жителів Донецької області, поранивши при цьому шестеро людей у Мирнограді. Про це йдеться у звіті Донецької ОВА.

«Ситуація в громаді повністю контролюється Мирноградською міською військовою адміністрацією», - уточнили у Мирноградській МВА.

Наголошується, що критично важлива інфраструктура та всі служби міста працюють у посиленому режимі. Забезпечено роботу лікарень, соціальних закладів.

За словами чиновників Мирноградської МВА, пункти незламності, розташовані у місті, працюють цілодобово.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині без урахування Маріуполя та Волновахи на сьогодні склала 1839 осіб убитими та 4510 — пораненими.

Раніше окупаційна армія вкотре обстріляла житлові квартали Донецької області, вбивши двох мешканців Донбасу — у Гірнику.

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