РФ нанесла удар по Купянску из РСЗО: повреждено предприятие

Оккупационные войска РФ ударили по Купянску Харьковского района сегодня, 26 января. В результате атак повреждено предприятие. Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.



«Сегодня около 01:00 оккупанты нанесли удар с РСЗО «Ураган» по городу Купянск. Повреждено предприятие, в результате обстрела горела заправка», — написал он.



По словам Синегубова, информация о пострадавших и погибших не поступала.



Кроме того, по уточненной инфомации, 25 января около 14:30 россияне обстреляли из БПЛА село Казачья Лопань Харьковского района. Также в 09:00 нанесли удар КАБом по селу Ольховатка Купянского района. Повреждены 4 хозяйственные здания гражданского предприятия.



Известно, что ВСУ отразили 6 атак врага возле Синьковки, Табаевки Купянского района.



В результате боевых действий в Харьковской области обесточено 16 536 абонентов в 49 населенных пунктах Харьковского, Изюмского, Купянского районов. Восстановление продолжается.



Напомним, оккупационные войска РФ ударили по Харьковскому району 24 января. В результате российской атаки четыре человека получили ранения, среди них – подросток.