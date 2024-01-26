РФ завдала удару по Куп`янську з РСЗВ: пошкоджено підприємство

Окупаційні війська РФ вдарили по Куп'янську Харківського району сьогодні, 26 січня. Внаслідок атак пошкоджено підприємство. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



«Сьогодні близько 01:00 окупанти завдали удару з РСЗВ «Ураган» по місту Куп'янськ. Пошкоджено підприємство, внаслідок обстрілу горіла заправка», — написав він.



За словами Синєгубова, інформація про постраждалих та загиблих не надходила.



Крім того, за уточненою інформацією, 25 січня близько 14.30 росіяни обстріляли з БПЛА село Козача Лопань Харківського району. Також о 09:00 завдали удару КАБом по селу Ольховатка Куп'янського району. Пошкоджено 4 господарські будівлі цивільного підприємства.



Відомо, що ЗСУ відбили 6 атак ворога біля Синьківки, Табаївки Куп'янського району.



Внаслідок бойових дій у Харківській області знеструмлено 16 536 абонентів у 49 населених пунктах Харківського, Ізюмського, Куп'янського районів. Відновлення продовжується.



Нагадаємо, окупаційні війська РФ вдарили по Харківському району 24 січня. Внаслідок російської атаки чотири особи отримали поранення, серед них – підліток.