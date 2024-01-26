Путин намекает, что готов договариваться с Украиной — Bloomberg

Президент России Владимир Путин посылает США сигналы о том, что готов к проведению переговоров о прекращении войны в Украине. Об этом пишет агентство Bloomberg ссылаясь на свои источники в Кремле.

Издание отмечает, что российский президент готов к переговорам и обсуждению будущих мер безопасности для Украины.

Впрочем, официальные лица США говорят, что не видят никаких признаков того, что Россия готова прекратить войну в Украине. Кроме того, намеки РФ о проведении переговоров, даже если они не искренние, ставят под угрозу усилия Зеленского относительно «формулы мира», которая предусматривает полный вывод российских войск с украинской территории.

Источники издания говорят, что соответствующий сигнал о готовности к переговорам Путин передал высокопоставленным чиновникам США в прошлом месяце. Вероятно, что президент РФ готов отказаться от требования нейтрального статуса Украины и вступления Украины в НАТО.

Однако, взамен российский президент хочет оставить захваченные территории под контролем России, а это около 18% украинской территории.

По словам спикера Совета нацбезопасности США Адриены Уотсон, Америка не знает об изменениях в позиции России и Украина самостоятельно будет решать, вести ли ей переговоры с Россией.

Издание пишет, что публично Владимир Путин не объявлял, что готов остановиться на нынешней линии фронта. Между тем Украина держит позицию, что имеет целью вернуть назад все захваченные Россией земли.

Напомним, что в середине января в Давосе на встрече советников по вопросам нацбезопасности и советников лидеров стран по имплементации украинской «Формулы мира» обсудили ключевые принципы достижения справедливого и длительного мира для Украины, представив еще пять пунктов.