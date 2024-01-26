Путін натякає, що готовий домовлятися з Україною — Bloomberg

Президент Росії Володимир Путін надсилає США сигнали про те, що готовий до проведення переговорів щодо припинення війни в Україні. Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на свої джерела в Кремлі.

Видання зазначає, що російський президент готовий до переговорів та обговорення майбутніх заходів безпеки для України.

Проте офіційні особи США кажуть, що не бачать жодних ознак того, що Росія готова припинити війну в Україні. Крім того, натяки РФ щодо проведення переговорів, навіть якщо вони не щирі, ставлять під загрозу зусилля Зеленського щодо «формули миру», яка передбачає повне виведення російських військ з української території.

Джерела видання кажуть, що відповідний сигнал про готовність до переговорів Путін передав високопосадовцям США минулого місяця. Ймовірно, що президент РФ готовий відмовитися від вимог нейтрального статусу України та вступу України до НАТО.

Проте натомість російський президент хоче залишити захоплені території під контролем Росії, а це близько 18% української території.

За словами спікера Ради нацбезпеки США Адрієни Вотсон, Америка не знає про зміни в позиції Росії та Україна самостійно вирішуватиме, чи вестиме переговори з Росією.

Видання пише, що публічно Володимир Путін не оголошував, що готовий зупинитись на нинішній лінії фронту. Тим часом Україна тримає позицію, що має на меті повернути назад усі захоплені Росією землі.

Нагадаємо, що в середині січня у Давосі на зустрічі радників з питань нацбезпеки та радників лідерів країн з імплементації української «Формули світу» обговорили ключові принципи досягнення справедливого та тривалого миру для України, представивши ще п'ять пунктів.