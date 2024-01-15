В Давосе презентовали еще пять пунктов «Формулы мира» Украины

В Давосе на встрече советников по вопросам нацбезопасности и советников лидеров стран по имплементации украинской «Формулы мира» обсудили ключевые принципы достижения справедливого и длительного мира для Украины, представив еще пять пунктов.



Соответствующее заявление появилось на официальном сайте Офиса президента. На встрече присутствовало рекордное количество участников — более 80 государств и международных организаций.



На Мальте обсудили первые пять пунктов Формулы мира, а именно: ядерная безопасность, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение заключенных и депортированных лиц, восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины.



В свою очередь в Давосе презентовали еще пять пунктов Формулы: по выводу российских войск и прекращению боевых действий, восстановлению справедливости, экологической безопасности, предотвращению эскалации и повторению войны, а также вопросу подтверждения окончания войны.



Кроме того, состоялись две специальные сессии, посвященные продовольственной безопасности и гуманитарным аспектам войны соответственно.



Согласно проведенным консультациям, мир должен основываться только на Уставе ООН, соответствующих резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН и ключевых принципах международного права.



По результатам консультаций в Давосе Швейцария и Украина, было согласовано прескомюнике и в нем зафиксировано согласие, что безопасность Украины является неотъемлемой частью мировой и региональной безопасности.

Коммюнике Давоса. Фото: president.gov.ua

Вдобавок президент Украины Владимир Зеленский в Берне проведет переговоры с главами обеих палат парламента, руководителями партий и фракций, госпожой Президенткой Виолой Амхерд.



«Также буду говорить о возвращении похищенных детей, санкциях и поиске механизмов для использования замороженных российских активов, сотрудничестве по гуманитарному разминированию, финансовой поддержке и восстановлению Украины», — добавил Зеленский.



По словам главы государства, в швейцарском городе он проведет важные двусторонние встречи с представителями ЕС и НАТО, чтобы поддержать евроатлантическую интеграцию Украины, а также, чтобы усилить оборонную и экономическую устойчивость Украины.



Напомним, государственный секретарь Святого Престола Пьетро Паролин в обращении к участникам третьей встречи по поводу украинской «Формулы мира» на Мальте заявил, что Ватикан поддерживает все меры ради справедливого и стабильного мира в Украине.