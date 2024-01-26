ССО показали зачистку опорника на Донецком направлении — видео

Зачистка опорника оккупантов на Донецком направлении. Фото: кадр из видео

Операторы 8-го отдельного полка ССО совершили удачный «налет» на опорный пункт российских оккупантов на Донецком направлении, пленив несколько военных РФ. Видео опубликовало Командование Сил специальных операций ВС Украины.



«Боевая группа действовала быстро и слаженно: пока одна часть операторов отвлекала врага огнем из RGP-40, другая – подошла вплотную к противнику с тыла», — отметили в Силах спецопераций.



Воины ССО зачистили опорный пункт, а также взяли в плен двух военнослужащих противника. Напомним, во время разведки на Южном направлении ССО обнаружили замаскированную тяжелую огнеметную систему РФ ТОС-1А «Солнцепек» и скорректировал удар HIMАRS по ней.