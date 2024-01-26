ССО показали зачистку опорника на Донецькому напрямку — відео

Зачистка опорника окупантів на Донецькому напрямку. Фото: кадр із відео

Оператори 8-го окремого полку ССО здійснили вдалий наліт на опорний пункт російських окупантів на Донецькому напрямку, полонивши кілька військових РФ. Відео опублікувало Командування Сил спеціальних операцій ЗС України.



«Бойова група діяла швидко і злагоджено: поки одна частина операторів відволікала ворога вогнем з RGP-40, інша – підійшла впритул до противника з тилу», - зазначили в Силах спецоперацій.



Воїни ССО зачистили опорний пункт, а також взяли в полон двох військовослужбовців супротивника. Нагадаємо, під час розвідки на Південному напрямку ССО виявили замасковану важку вогнеметну систему РФ ТОС-1А «Солнцепек» і скоригував удар HIMАRS по ній.