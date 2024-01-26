«Білі янголи» эвакуировали с Торецка четверых людей, среди них – мама с 8-летним ребенком

Полицейский экипаж «Білі янголи» эвакуировали из Торецка Донецкой области четверых гражданских. Фото: полиция

Полицейский экипаж «Білі янголи» эвакуировали из Торецка Донецкой области четверых гражданских. Среди них был 8-летний мальчик Николай. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



Как отмечается, мама Николая согласилась на эвакуацию, так как обстрелы со стороны российских захватчиков постоянно усиливались.



Правоохранители надели на мальчика специальный детский бронежилет и вместе с мамой на бронированном автомобиле приехали в шелтер в Константиновку. Оттуда семья с помощью волонтеров отправилась в Киев.



Кроме того, полицейские при обходе укрытий обнаружили двух женщин, которые выжили после авиаудара по их дому. Жительницы также согласились на эвакуацию.



Напомним, в прифронтовых населенных пунктах Марьинской и Очеретинской громад Донецкой области объявлена принудительная эвакуация детей.