«Білі янголи» евакуювали з Торецька чотирьох людей, серед них — мати з 8-річною дитиною

Поліцейський екіпаж «Білі янголі» евакуювали з Торецька на Донеччині чотирьох цивільних. Фото: поліція

Поліцейський екіпаж «Білі янголи» евакуювали з Торецька на Донеччині чотирьох цивільних. Серед них був 8-річний хлопчик Микола. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



Як зазначається, мати Миколи погодилася на евакуацію, оскільки обстріли з боку російських загарбників постійно посилювалися.



Правоохоронці одягли на хлопчика спеціальний дитячий бронежилет і разом з мамою на броньованому автомобілі приїхали у шелтер до Костянтинівки. Звідти родина за допомогою волонтерів вирушила до Києва.



Крім того, поліцейські при обході укриттів виявили двох жінок, які вижили після авіаудару по їхньому будинку. Мешканки також погодилися на евакуацію.



Нагадаємо, у прифронтових населених пунктах Мар'їнської та Очеретинської громад Донецької області оголошено примусову евакуацію дітей.