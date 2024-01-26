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Оккупанты ударили ракетами и артиллерией по Новогродовке и Красногоровке: есть жертвы

26 января 2024, 15:23

Оккупанты ударили ракетами и артиллерией по Новогродовке и Красногоровке: есть жертвы

Оккупанты ударили ракетами и артиллерией по Новогродовке и Красногоровке. Фото: прокуратура Оккупанты ударили ракетами и артиллерией по Новогродовке и Красногоровке. Фото: прокуратура

Сегодня, 26 января, российская армия нанесла ракетный и артиллерийский удар по Новогродовке и Красногоровке Донецкой области. В результате агрессии погибла женщина, также известно, что пострадал ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

«Ночью 26 января 2024 года армия РФ обстреляла двумя ракетами С-300 Новогродовку. Ранение получил 11-летний мальчик», — говорится в сообщении.



Как отмечается, у него диагностировали резаную рану ноги. Медики назначили ему амбулаторное лечение.

Кроме того, в населенном пункте повреждено 10 частных домовладений, 2 двухэтажных жилых дома, магазин, 3 гаража и автомобили.

Также около 13:00 россияне атаковали Красногоровку, предположительно, со ствольной артиллерии. Из-за атаки погибла 60-летняя женщина.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины). 

Напомним, за 25 января россияне в очередной раз обстреляли мирных жителей Донецкой области, ранив при этом шесть человек в Мирнограде. 

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