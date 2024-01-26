Окупанти вдарили ракетами та артилерією по Новогродівці та Красногорівці: є жертви

Окупанти вдарили ракетами та артилерією по Новогродівці та Красногорівці. Фото: прокуратура

Сьогодні, 26 січня, російська армія завдала ракетного та артилерійського удару по Новогродівці та Красногорівці Донецької області. Внаслідок агресії загинула жінка, також відомо, що постраждала дитина. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



«Вночі 26 січня 2024 року армія РФ обстріляла двома ракетами С-300 Новогродівку. Поранення отримав 11-річний хлопчик», — йдеться у повідомленні.





Як зазначається, у нього діагностували різану рану ноги. Медики призначили йому амбулаторне лікування.



Крім того, в населеному пункті пошкоджено 10 приватних домоволодінь, 2 двоповерхові житлові будинки, магазин, 3 гаражі та автомобілі.



Також близько 13:00 росіяни атакували Красногорівку, ймовірно, зі ствольної артилерії. Через атаку загинула 60-річна жінка.



За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).



Нагадаємо, за 25 січня росіяни вкотре обстріляли мирних жителів Донецької області, поранивши при цьому шістьох людей у Мирнограді.