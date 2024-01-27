Из-за российских обстрелов в Донецкой области за сутки погибло два человека

Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 27 января сообщил сегодня глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Отмечается что в Покровском районе один человек погиб в Красногоровке. Зафиксированы единичные обстрелы Авдеевки, Курахово подверглось обстрелу кассетными боеприпасами из РСЗО — без жертв.

Краматорский район. Ночью россияне ударили ракетой по Славянску — разрушено промышленное здание, повреждены 4 многоэтажки, детсад и инфраструктурный объект. Константиновка обстреляна из артиллерии — повреждение инфраструктуры. В Лиманской громаде трижды обстреляны окрестности Тернов.

Бахмутский район. В Северске погиб человек, повреждены 2 дома. В Торецкой громаде поврежден дом, в Часовоярской громаде — 2 дома и промышленное здание.

Всего за сутки россияне 15 раз обстреляли населенные пункты Донбасса, говорится в сообщении главы Донецкой ОВА.

С линии фронта эвакуированы 152 человека, в том числе 29 детей.