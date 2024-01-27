Через російські обстріли на Донеччині за добу загинуло двоє людей

Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 27 січня повідомив сьогодні голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Зазначається, що в Покровському районі одна людина загинула в Красногорівці. Зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки, Курахове зазнало обстрілу касетними боєприпасами з РСЗВ — без жертв.

Краматорський район. Вночі росіяни вдарили ракетою по Слов'янську — зруйновано промислову будівлю, пошкоджено 4 багатоповерхівки, дитсадок та інфраструктурний об'єкт. Костянтинівку обстріляли з артилерії — пошкодження інфраструктури. У Лиманській громаді тричі обстріляли околиці Тернів.

Бахмутський район. У Сіверську загинула людина, пошкоджено 2 будинки. У Торецькій громаді пошкоджено будинок, у Часовоярській громаді – 2 будинки та промислову будівлю.

Загалом за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донбасу, йдеться у повідомленні голови Донецької ОВУ.

З лінії фронту евакуйовано 152 особи, у тому числі 29 дітей.