Россияне возобновили наступление под Купянском — ОВА

На Купянском направлении оккупанты возобновили интенсивность наступательных действий. Тяжелые бои идут в районе населенных пунктов Синьковка и Табаевка. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона.

«Да, действительно, наши воины отбили около 13 атак. Интенсивность наступательных действий по этому направлению снова возобновилась. Два направления у нас достаточно серьезные: это Синьковка и Табаевка. Это другое направление, чуть южнее города Купянск, которое тоже довольно тяжелое, но полностью контролируемое нашими Вооруженными силами», — заявил он.

Глава ОВА не исключает, что россияне могут возобновить более широкое наступление на Харьковскую область. Он отмечает, что местные власти и военные должны быть готовы к любым сценариям.

По словам Синегубова, в результате российских обстрелов в этом месяце погиб 21 житель Харьковской области, в том числе ребенок. Кроме того, около 180 человек получили ранения. Среди пострадавших 20 детей.

По данным ОВА, за январь из-за действий захватчиков повреждено по меньшей мере 200 домов в Харьковской области.