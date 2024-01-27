Росіяни відновили наступ під Куп'янськом — ОВА

На Куп'янському напрямі окупанти поновили інтенсивність наступальних дій. Тяжкі бої йдуть у районі населених пунктів Сіньківка та Табаївка. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синегубов в ефірі телемарафону.

«Так, справді, наші воїни відбили близько 13 атак. Інтенсивність наступальних дій у цьому напрямі знову відновилася. Два напрями у нас досить серйозні: це Сіньківка та Табаївка. Це інший напрямок, трохи на південь від міста Куп'янськ, який теж досить важкий, але повністю контрольований нашими Збройними силами», — заявив він.

Глава ОВА не виключає, що росіяни можуть відновити ширший наступ на Харківську область. Він зазначає, що місцева влада та військова має бути готова до будь-яких сценаріїв.

За словами Синегубова, внаслідок російських обстрілів цього місяця загинув 21 мешканець Харківської області, зокрема дитина. Крім того, близько 180 осіб отримали поранення. Серед постраждалих 20 дітей.

За даними ОВА, за січень через дії загарбників пошкоджено щонайменше 200 будинків у Харківській області.