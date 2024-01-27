Россия готова воевать в Украине до 2028 года — The Telegraph

Россия готова воевать до 2028 года, потому что президент РФ Владимир Путин считает, что экономическая мобилизация переломит ход войны в Украине. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

Отмечается, что сложно оценить масштаб перехода РФ к военной экономике, поскольку информация об оборонной промышленности засекречена, а пропаганда только преувеличивает. Но эксперты уверены, что российский ВПК опасно и активно развивается.

Россия утверждала, что произвела в прошлом году 1530 танков и 2518 боевых бронированных машин. Производство танков увеличилось на 560%, а БТР — на 350%.

РФ планирует производить 2 миллиона артснарядов в год, что вдвое больше, чем, как ожидали западные спецслужбы, заявили анонимные западные чиновники.

В материале отмечается, что влияние развития ВПК РФ на поле боя «мгновенное и очевидное». По оценке издания, Россия пока не может производить достаточное количество оружия для проведения большого наступления этого года.

«Они говорят о мобилизации своей оборонной промышленности в течение следующих трех лет, что означает, что они стремятся вести войну, по крайней мере, три-четыре года», — отмечает источник издания.

СМИ отмечает, что западные санкции не мешают России производить оружие, а только вынуждают тратить дополнительные деньги на каждый компонент. И даже несмотря на это у российской военной машины проблемы с нехваткой квалифицированной рабочей силы и низким качеством запчастей.