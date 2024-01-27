Росія готова воювати в Україні до 2028 року — The Telegraph

Росія готова воювати до 2028 року, бо президент РФ Володимир Путін вважає, що економічна мобілізація переламає перебіг війни в Україні. Про це повідомляє британське видання The Telegraph з посиланням на анонімного источника.

Зазначається, що складно оцінити масштаб переходу РФ до військової економіки, оскільки інформація про оборонну промисловість засекречена, а пропаганда лише перебільшує. Але експерти впевнені, що російський ВПК є небезпечним і активно розвивається.

Росія стверджувала, що виробила минулого року 1530 танків та 2518 бойових броньованих машин. Виробництво танків збільшилося на 560%, а БТР – на 350%.

РФ планує виробляти 2 мільйони артснарядів на рік, що вдвічі більше, ніж очікували західні спецслужби, заявили анонімні західні чиновники.

У матеріалі зазначається, що вплив розвитку ВПК РФ на полі бою «миттєвий і очевидний». За оцінкою видання, Росія поки що не може виробляти достатньої зброї для проведення великого наступу цього року.

«Вони говорять про мобілізацію своєї оборонної промисловості протягом наступних трьох років, що означає, що вони прагнуть вести війну принаймні три-чотири роки», — зазначає джерело видання.

ЗМІ зазначає, що західні санкції не заважають Росії виготовляти зброю, а лише змушують витрачати додаткові гроші на кожен компонент. І навіть незважаючи на це у російської військової машини проблеми з нестачею кваліфікованої робочої сили та низькою якістю запчастин.